Samal ajal kui valitsus kaalub julgeolekukaalutlustel Huawei seadmete sidevõrkudest eemal hoidmist, on teine Hiina riiklik ettevõte Nuctech tugevalt kanda kinnitanud pea kõigis Eesti piiripunktides. Lisaks MTA-le võttis Nuctechi läbivalgustusseadmed eelmisel aastal kasutusele Tallinna lennujaam. See tähendab, et Hiina silm on Eesti piiriületamisel pea alati kohal, sealhulgas ka Narvas NATO ja Venemaa piiril.