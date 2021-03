Tasemel õpetajate puudus oli juba koroonaeelne nähtus

Madis Somelari sõnul on põhikooliõpilaste vaimne rusutus on kõige suurem. FOTO: Andres Haabu

Eestis on 5.–12. klassi õpilased juba teist nädalat järjest distantsõppel. Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaatori Madis Somelari sõnul ei ole noortel esinevad õpilüngad aga koroonaajastu nähtus, vaid probleem oli aktuaalne juba enne. Küll tunnistab ta, et distantsõppel on olnud karm mõju noorte vaimsele tervisele. «On juhtumeid, kus ärevuse tõttu on kiirabi lapsed kodust ära viinud või siis vanematele lisatuge pakkunud,» ütles Somelar saates «Otse Postimehest».