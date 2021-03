Eesti lühiuudised

Komisjon soovib pikendada haiguspäevade hüvitamist

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed tervitasid esmaspäeval valitsuse teadet, mille kohaselt tuleks aasta lõpuni pikendada haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast, ning avaldasid valmisolekut eelnõu esimesel võimalusel menetleda.

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka sõnas, et tänavu jaanuarist ajutiselt rakendunud kord näeb ette, et hüvitist makstakse juba teisest töövabastuse päevast alates. «Paraku ei osanud me siis ette näha, et koroonaviirus meid kevade hakul nii rängalt lööb, ja seetõttu on meie kohus inimestele appi tulla ning me toetame äsjast valitsuse algatust, et meede pikeneb käesoleva aasta lõpuni,» rääkis ta. PM

Õiguskantsler: poodnikul on õigus oma reeglitele

Kaubanduskeskuste omanikul või poepidajal on õigus kehtestada oma alale sisenemise ning ka kaupade ja teenuste pakkumise tingimused, nt kohustuse kanda maski, leiab õiguskantsler Ülle Madise (pildil). Ta lisas, et eraõigussuhte osapooled on üldiselt vabad kujundama omavahelisi suhteid (ka ühepoolselt), kui need pole vastuolus seadusega. «Eraõigussuhtest tekkinud vaidlused lahendatakse kokkuleppel (nt läbi rääkides kaubanduskeskuse omanikuga või poepidajaga, kas ja kuidas peaks tervislikke vastunäidustusi tõendama) või maakohtus tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras,» märkis õiguskantsler. Kaubanduskeskuste reeglite täitmist saab kontrollida turvatöötaja. PM

9,8 miljonit eurot maksavad 250 granaadiheitjat, mille Eesti Saabilt ostab.

Maasikakasvatajad keerulises olukorras

Riigikogu maaelukomisjoni hinnangul võib pandeemia tõttu võõrtööjõu liikumine olla senisest veelgi enam raskendatud. Komisjoni liige Ivari Padar ütles, et maasikakasvatajad on väga keerulises olukorras. «Naaberriikides lubatud taimekaitsevahendid on siin keelatud ja alternatiive saagikuse suurendamiseks tootjatel pole,» sõnas Padar, toonitades, et eesmärk on jõuda selleni, et Eesti maasikakasvatajatel oleks naaberriikides tegutsevate tootjatega võrdne konkurents. PM

