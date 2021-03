Kombainer sõidab külas vinge kombainiga kiirel saagikoristuse ajal läbi sajad hektarid. Maa, mille ta kombainiga üle käib, ei ole aga viljapõld, vaid suvaline maastik. See kombainer on hull. E-riigi vahendite haldajad sellist tegevust hulluseks ei pea.

Riik teab täpselt, kui paljud inimesed on eesti.ee aadressile saadetud e-kirjad oma postkasti suunanud. Riigi infosüsteemi ameti peadirektori asetäitja Margus Armi sõnade kohaselt on seda vanusegrupis 60 pluss teinud 22 protsenti inimestest. Ometi seatakse Tartus ja Tallinnas õed ja arstid nädalavahetusel vaktsineerimisvalmis ja 60–69-aastaste sihtgrupp kutsutakse kohale eesti.ee e-kirjaga. Kutsutud 2300 jõuab kohale 600.

Seda, et vanemates vanuserühmades on digiriigi vahendite kasutamisel kala sees, on ülikoolid rääkinud juba aastaid. Tartu Ülikooli teadlased on näidanud, et viimase kümne aasta jooksul on riigi e-teenuste kasutajate seas 45–64-aastasi olnud pidevalt 20 protsendi võrra vähem kui 30–44-aastasi. 2015. aastal kasutas vähemalt ühte e-teenust vanuserühmas 30–44 neli inimest viiest, vanuserühmas 45–64 aga kolm inimest viiest. Vanuserühmas 65+ langevad kasutajate arvud püstloodis.