Meditsiiniliseks katastroofiks paisunud koroonaviiruse levik on ajanud valitsuse täielikku paanikasse ning on vastu võetud otsus riik lukustada. Biomeditsiinitehnoloogia eksperdina väidan aga, et selleks on juba liiga hilja: me juba sõitsime jäämäele otsa ja riigi lukku panemine oleks sama mis Titanicu udupasunate tuututamine pärast katastroofi. Seejuures ma ei väida, et lukku panemine iseenesest nakkuse levikule ei mõjuks. Mõjub, kuid umbes nagu kivikirves ajukasvajaga patsiendile. Suur pauk nakkuse levikul on juba käinud ja enne lukku panemist tuleks käivitada erakorralised vaktsineerimise, viiruse seire ja kommunikatsiooniga seotud strateegiad.