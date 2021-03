Ilmar Tomusk: eesti keelest vene koolis ja natuke ka ühtsest eesti koolist

Kui gümnaasiumilõpetaja ütleb, et ta ei tunne korrutustabelit, ei usu seda keegi, sest see pidi olema selge juba 3. klassi lõpuks. Kui aga toidukaupluse kassas istub äsja gümnaasiumi lõpetanud noor, kes ei saa aru eestikeelsest küsimusest kaerahelveste hinna kohta, ei pane see kedagi enam isegi õlgu kehitama. Kuid vene õppekeelega kooli eesti keele ainekava näeb ette igapäevaeluks vajaliku sõnavara ja elementaarse suhtlemisoskuse omandamise samuti 3. klassi lõpuks.