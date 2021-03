Berlinale koroona küüsis: filmisüdant pigistab hirm üksinduse ees

Berliini Potsdami platsil vilistab veebruaris vinge talvetuul, see plats on niimoodi ehitatud. Aga sel aastal pidi ta seal vilistama ilma, et saaks limusiinidest välja astuvate staaride välklambirahes säravaid õhtukleite sakutada. 71. Berliini filmifestival (Berlinale) võttis PÖFFist eeskuju ja toimus 1.–5. märtsini sel aastal veebis.