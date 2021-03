Hongkongi krimifilmide traditsioon on pikk ja aukartusäratav, seal eristatakse eraldi madina-, gangsteri-, vangla-, röövi-, sarimõrtsuka- jmt filme. «Limbo» kuulub nende viimaste hulka. Cheang jälle on staažikas režissöör, see on tema 30. film. Varasematest väärib tähelepanu «Dog Bite Dog» (2006).