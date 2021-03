Välismaa lühiuudised

Briti kuninganna: võtame rassismisüüdistust tõsiselt

Briti kuninganna Elizabeth II sõnul tunneb ta kurbust selle üle, mida tema pojapoeg prints Harry ja tema abikaasa Meghan Markle on pidanud viimastel aastatel läbi elama. «Kogu perekond on kurb, kuuldes, kui suurte väljakutsetega on Harry ja Meghan pidanud viimastel aastatel silmitsi seisma. Tõstatatud teemad, eriti rassism, on väga muret tekitavad,» teatas kuningapalee monarhi nimel tehtud avalduses. «Kuigi osa mälestusi võivad erineda, võetakse neid väga tõsiselt ja arutatakse perekeskis. Harry, Meghan ja Archie on alati väga armastatud pereliikmed,» lisati avalduses. Harry ja Meghan ütlesid hiljutises intervjuus, et kuningaperes tunti muret nende poja Archie võimaliku tumeda nahavärvi pärast ning Meghan jõudis endalt elu võtmise äärele. PM