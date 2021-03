Eesti arutab täna vaktsineerimise korra võimalikku muutust

Praegu Eestis kehtiva korralduse kohaselt ei manustata odavaimat ja kättesaadavaimat AstraZeneca vaktsiini üle 70-aastastele. See on üks põhjus, miks venib paljude vanemaealiste immuniseerimine. WHO kinnitas samas juba veebruari algul, et AstraZeneca sobib ka kõrgemas vanuses inimestele. Nüüd on tuuled Euroopas lõpuks suunda muutnud ja juba on suurriikide jälgedes oma vaktsineerimiskava ümber hinnanud näiteks Taani ja Rootsi. Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn kiitis, et uus otsus on «hea uudis vaktsineerimist ootavale vanemaealistele». Spahn märkis ka, et uutel andmetel on vaktsiin efektiivseim, kui kaks vaktsiinidoosi manustatakse 12-nädalase vahega.