Ühisrahastusportaal, kus on raha kaasanud Ampler Bikes ja Pühaste pruulikoda, on praegu ise rahalistesse probleemidesse sattunud. Ettevõttel on üleval maksuvõlg, samuti on ca 6000-eurose võlateate aktiivseks teinud LHV Pank, kinnitas Julianus Inkasso. Avalike registrite järgi on Fundwise’il maksu- ja tolliameti ees ligi 25 000 eurot ajatamata maksuvõlga.