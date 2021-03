Maris Meiessaar: kuidas ma uut #metoo‘d ei algatanud

Üks noormees hüppas kohe diivanilt püsti, ütles mulle kaks korda, kui ilus ma olen, ja kolmandal pöördumisel pakkus grupiseksi – ta olevat siin ühe kallimaga ja teine olevat ka võtta. Tänasin, keeldusin. Ta käis endiselt peale – verbaalselt ja füüsiliselt. Ütlen ei, tema tuleb lähemale, tungib minu ruumi, katsub. Ütlen, et ei katsu mind, tõstan tema kätt enda pealt ära, eemaldun, tõrjun, seletan, et ei on ei. Ta on suur tugev kutt. Hakkab mul sokke jalast ära koorima. «Ei, sa ei võta mul riideid seljast ära,» tõstan ta käed vist kümnendat korda enda pealt ära. Tema kallim, üleriigiliselt ülituntud inimene, istub kõrval ja kirtsutab nina. Miks ma abi ei küsi? Küllap traumarežiimis toimetava aju viga. Miks keegi abi ei paku? Küllap kõigil sama trauma. Õnneks jääb ligitikkuja purju ja suudan võidelda ennast meeldivamasse inimeste konfiguratsiooni. Olukord rahuneb. Õhtu lõpuks magab purjus ahistaja esikupõrandal, pea kassiliivakastis. Järgmisel päeval saan sotsiaalmeedias vastamata kõnesid. Mitte vabandusega, vaid ähvardusega, et enne linnast ära ei lähe, kui ta on mind üles otsinud ja näinud. Kui öösel oli mul vastik, siis nüüd ma kardan. Kurdan mind seltskonda kutsunud sõbrale, et see pole enam naljakas – saan vastuseks hulga smaile ja asja naljaks keeramist. Kurdan veel mõnele meestuttavale ja pean jälle kord tõdema: minu hirm ja häiritus on neile naljakas. Leian end korduvalt võitlemas arvamusega, et hirmutav pealetükkiv joviaalsus, teise inimese konkreetselt ja vankumatult kehtestatud piiride suhtes täieliku lugupidamatuse ülesnäitamine on normaalne reedeõhtune lõbustus. Ja seda pealtnäha meeldivate ja usaldusväärsete inimeste jaoks. Olemine läheb väga õõnsaks. Kus ja kellega on mul turvaline?