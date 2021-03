Lahingolukorras on tegemist olnud masinaga, mille kahuriga on õnnestunud edukalt hävitada ca 2000 meetri kaugusel olevaid sihtmärke – sh ka teisi tanke. Nüüd otsivad merejalaväelased sootuks uusi lahingmasinaid, ja seda koos tankitõrjerelvadega, millel võimekust hävitada sihtmärke kümmekond korda kaugema maa tagant. Merejalaväe ülesannete täitmiseks on raske ja kütusejanune lahingmasin vaatamata oma olulistele eelistele siiski kulukas sõjamasin. Ameerika Ühendriikide kaitsejõududes on ühtekokku kasutuses 8100 erinevat M1 lahingtanki modifikatsiooni.