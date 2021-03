Vaktsiinid näitavad tegelikku efektiivsust

Nagu kirjutab The Economist, tuleb siiski silmas pidada, et need arvud pärinevad kliinilistest katsetest ning võivad kohati öelda rohkem katsete endi kui vaktsiinide kohta. Näiteks on võimalik, et ühes uuringus loetakse koroonapositiivseks vaid nõrkade sümptomite esinemine, teistes neid ei arvestata. Samuti võib tulemusi mõjutada suuremahuliste kolmanda faasi katsete tegemise koht – AstraZeneca tegi oma katsed Brasiilias ja Ühendkuningriigis, kus levisid tolleks ajaks vaktsineerimise tõhusust vähendavad viirusvariandid.