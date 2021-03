Liimets: ettevalmistus Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimiseks käib

Tellijale

​ Martin Kutti: Me elame praegu väga tõsise tervisekriisi keskel. Tšehhi ja Slovakkia on näiteks saatnud välismaale ravile oma koroonapatsiente. Me ei tea, mis meil juhtuda võib, kuid kas mõne riigiga on ka sellist stsenaariumit arutatud?

Seda, et riigid omavahel teineteist aitavad, kui kriis on kõrge, nägime juba kevadel. Tol ajal võttis näiteks Tšehhi oma haiglatesse vastu patsiente Prantsusmaalt – koostöö riikide vahel käib ja kindlasti, kui on abipalveid, siis tuleb neid tõstatada ja leida lahendus.

Nele Kullerkupp: Kas tundub, et mõned riigid on hakanud koroonapandeemia ajal hoidma nii-öelda küüsi rohkem enda poole?