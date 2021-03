Piirangud mõjutavad ettevõtteid palju rohkem kui eelmisel aastal

Loomulikult saavad lisahoobi need harud, mis on koroonakriisi all kõige rohkem kannatanud, näiteks turismiettevõtted. Go Groupi üks omanikke ja Eesti Turismifirmade Liidu president Tiit Pruuli ütles eile Eesti Maaülikooli korraldatud loodusturismi konverentsil, et Eesti ülikõrge nakatumisnäitaja tõttu jääb enamik suveks planeeritud turismirühmadest Eestisse saabumata.