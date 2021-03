Mis oleks, kui... ostaks sebrad?

Müügikuulutus on üleval olnud kuu aega ja Metsalu sõnul on huviline, kes sooviks sebrad osta, aga ajab praegu dokumente korda. Kuna tehing pole veel tehtud, on kuulutus endiselt üleval ja kui peaks ilmuma huviline, kellel kõik dokumendid korras, on veel võimalus sebrad endale saada. Sebrapaari hind on 18 000 eurot. Looduses elab Chapmani sebra keskmiselt 25aastaseks, kuid kodustatult võib elada kuni 38aastaseks.