Vaata, mis hinnaga Eestis sebrasid müüakse

Teraapia- ja seltsiloomi kasvatava Sarve talu peremees Margus Metsalu vahendab nimelt oma Leedu partnerettevõte, ühe eraloomaaia kuulutust, kus müüakse kahte Chapmani sebra. Pakkumisel olev emane sebra on sündinud 2019. aasta aprillis ja isane märtsis.

Müügikuulutus on üleval olnud kuu aega ja Metsalu sõnul on huviline, kes sooviks sebrad osta, aga ajab praegu dokumente korda. Kuna tehing pole veel tehtud, on kuulutus endiselt üleval ja kui peaks ilmuma huviline, kellel kõik dokumendid korras, on veel võimalus sebrad endale saada. Sebrapaari hind on 18 000 eurot. Looduses elab Chapmani sebra keskmiselt 25aastaseks, kuid kodustatult võib elada kuni 38aastaseks.

Kas Võrumaal asuv Sarve talu ise ei tahaks loomaparki sebrade võrra rikastada? „Selleks peaks meil olema palju rohkem kliente, sest see ei ole odav lõbu. Eriti koroonakriisi ajal, mis külastatavusega on, nagu on,” ütles Metsalu.

Muhus seni ainsad sebrad

Praegu võib Eestis sebrasid näha Muhu Jaanalinnufarmis, kus viimased kaheksa aastat elavad emas- ja isasloom. Esimene on muide ilmale toonud kolm varssa ja varasuvel peaks ilmavalgust nägema neljas.

Jaanalinnufarmi peremehe Elmet Eriku sõnul sebrad väga erilist hoolt ei vaja, ent kuna tegu on lõunamaa loomaga, kes ei kasvata talveks aluskarva, peavad nad talvel soojas olema. Nii talvituvad Muhu savannisebrad koos kängurudega ühes hoones, kus on piisavalt ruumi ja mida saab vajadusel kütta. Null kraadi juures hoone kütmist ei vaja, aga kangete miinuskraadidega peab loomadele sooja juurde andma.

„Laseme neid talvel soojemate ilmadega ikka õue ka, aga niipea kui tal külm hakkab, tuleb kohe sisse tagasi. Targad loomad on,” sõnas mees. Muus osas on sebrad Eriku sõnul hobuselised nagu ikka.

Ka söögipoolis on hobustel ja sebradel sama – nad saavad hobuste müslit, kuiva heina, porgandit, soolakivi ja vett. „Porgand on lemmik, sellega saab neid meelitada,” nimetas Erik.

Senised kolm varssa, kelle Muhu sebra ilmale on toonud, on Euroopasse müüdud. Esimese eluaasta veedab varsabeebi koos emaga, nii kasvab temast terve ja tugev loom. Aastaselt teda küll enam taltsutada ei saa, aga see ei olegi Eriku sõnul eesmärk. Ta rääkis, et kui beebi kohe pärast sündi emalt ära võtta ja teda pudeliga toita, saab looma ka taltsutada – päitsed pähe panna ja ratsutadagi.

Loomad toodi omal ajal Euroopast ja see nõudis omajagu uurimist ja otsimist. „Ega neid väga palju ei liigu, sestap on ka hinnad kõrged,” rääkis Erik, kuid lisas, et tema hinnangul on eespool väljatoodud sebrapaari hind liiga krõbe.

Saab teisigi eksootilisi loomi

Sarve talu peremehe Margus Metsalu sõnul müüvad nad kõiksugu huvitavaid loomi, mis Eesti tingimustes kõik eksootilised. Neil on partnerettevõtted Leedus, Poolas ja Saksamaal, mille kaudu loomi vahendavad. Näiteks alpakad, laamad ja Valais’ mustninalambad, viimased on Eestis väga haruldased. „Sebrad on kõigile silma jäänud, aga need teised on palju lahedamad,” sõnas Metsalu muheldes.