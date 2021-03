Lendorava kaitseala piirangud ­jätavad inimesed hätta

Veske metsast osa on sihtkaitse-, osa piiranguvööndis. Mees meenutas, et oksjoni ajal ei rääkinud keegi ei lendoravast ega võimalikest piirangutest tulevikus. Tõsi, üsna pea pärast metsaostu üks ametnik soovitas tal eravestluses see mets maha müüa ja mujale osta. „Ma heauskne inimene ei arvanud, et Eesti riik võib nii teha oma inimestele. Isegi Vene valitsus ei teinud niimoodi,” ohkas eakas mees.