Marju Keis: eesmärk ei ole võtta kelleltki maad ära, teeme seda looduskaitse nimel

Piiride muudatused, metsatööde piirangud ja seega metsaomaniku võimalus oma varalt tulu teenida puudutavad riigimetsa ja erametsaomanikke. Keskkonnaamet on saat­nud kirja 134 metsaomanikule ja vallavalitsusele, uurimaks nende seisukohti kavandatavate meetmete ja olemasolevate kompensatsioonide kohta.

Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna liigikaitse peaspetsialist Marju Keis nentis, et on saanud juba omajagu vastukaja, mis näitab, et inimeste kartus muudatuste eel kipub olema suur.