Vaimustuse jahtudes muutusin aga skeptiliseks. Katsetasin mõne pildiga ajaloolistest suurkujudest. Lydia Koidula, Jaan Tõnisson ja Ernst von Baer pilgutasid silmi, pöörasid pead ja manasid näole tagasihoidliku naeratuse. Nüüd olin kriitilisem ja märkasin mitmeid ebatäpsuseid. Aga tuli tõdeda, et kokkuvõttes oli see neil siiski muljet avaldav sooritus.

Deep Nostalgia on siiski vaid väike osa arenduse potentsiaalist. Ettevõtte sõnul ei lisanud nad sellele inimhääle funktsiooni, kuid MyHeritage’i promovideo Abraham Lincolnist annab aimu, kui kaugele on arendajad tehisintellekti rakendamisel jõudnud.

Deepfake’i ehk eesti keelde tõlgituna süvavõltsingu õnge on lihtne minna. Kuigi mu isiklik näide vanavanaisa pildiga oli ilmsüütu ja reklaamteksti esitav Abraham Lincoln mõjus pigem humoorikalt, tajusin siiski, kui potentsiaalselt ohtliku tehnoloogiaga on tegemist.

Kõnekäänd «oma silm on kuningas» või «kuulsin oma kõrvaga» ei ole enam absoluutne. Asume vaid sammu kaugusel olukorrast, kus nii helis kui pildis manipuleerimine muutub massidele kättesaadavaks. Viimase paari aasta jooksul on süvamanipuleeritud videod jõudnud keerukuse astmele, kus tõelise ja võltsvideo vahel on keeruline vahet teha. Tehisintellekti abil on võimalik panna inimesi rääkima asju, mida nad kunagi pole öelnud, ja seda äärmiselt usutavalt ning suhteliselt vähese vaevaga.