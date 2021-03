Koroona-aasta maamajade ostuhuvi ei tõstnud

„Hoonestatud elamumaaga tehinguid oli 2020. aastal 3940 ja 2019. aastal 3711 – on justkui rohkem. Samas korterite tehingud vähenesid kümme protsenti. Nii et huvi on suurem küll, aga et see just koroonaga on seotud, ei ütleks. Huvi maal asuvate eluasemete vastu on tegelikult juba mitu aastat kasvanud. Ka elatustase on tõusnud ja saadakse endale veidi rohkem lubada ka summa poolest,” lausus Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevjuht Tõnis Rüütel.