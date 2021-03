Mida vähem atraktiivne asukoht, seda suuremat omafinantseeringut pank ootab

„Pank on üks kõige pragmaatilisem institutsioon, mis olla saab. Ta vaatab ka laenutaotlejat kriitilise pilguga, sest lõpuks on see ju kellegi teise raha, mida välja antakse, ja tulebki olla konservatiivne ja ettevaatlik,” lausus Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevjuht Tõnis Rüütel. Vahel ei aita ka lisatagatised, sest pank püüab käituda nii, et hapuks läinud laen neile kätte ei jääks.