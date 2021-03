Peeter Krimm: elustik – võitlejad või äbarikud

Sipelgaid võib hukkuda terve armee, aga soodsate tingimuste, eelkõige toidubaasi olemasolul taastavad nad oma read imekiirelt. Nii on see iga liigiga. Kui inimene ühe isendi päästab, on see liigi säilivuse seisukohalt ümmargune null.

Ebamugav ajalugu

Väide, et meil pole elurikkuse jaoks piisavalt metsi, on pehmelt öeldes puuduliku ajutegevuse vili. Öeldakse, et vanasti oli metsa palju rohkem. Kindlasti oli, näiteks Ümera meeste ajal. Ametlikud andmed näitavad vaid saja aasta taha ja siis oli seda poole vähem. Ja pidigi olema, sest enamik ehitisi tehti puidust, vaid üksikud maakivist ning tuba köeti ainult halgudega.

Kummaline, et loodusesõbrad eiravad ajalugu üksmeelselt ega pole kunagi esitanud küsimust: „Kuidas linnud ja muu elustik nii vähese metsa puhul ellu jäid?” Hoolimata vähestest metsadest oli meil n-ö metsaeksperdi enda väitel saja aasta eest kassikakke rohkem kui kasse.

Maaülikooli emeriitprofessor Artur Nilson on öelnud, et kogu elustik on meie juurde tulnud saja aasta tagant ja nad ei ole nii armetud, nagu looduskaitsjad arvavad.

Unustatud kliimafaktor

Äkki polegi asi metsade hulgas, vaid hoopis kliimas, millega saja aasta eest probleeme polnud. Lindude rändekella lööb see nagunii sassi. Putukad küll ei rända, aga nad on kohanenud talvituma karmides tingimustes. Soojal talvel ründavad neid seenhaigused-bakterid ja nad ei pruugi kevadel ärgatagi. Pole putukaid, pole linde.

Kahel viimasel suvel on pisikesi lennumasinaid olnud tuntavalt vähe nii metsas kui ka autoklaasil. Huvitav, milline saab olema eelolev suvi, pärast korralikku talve? Kui toidubaas paraneb, peaks paranema vähemalt putuktoiduliste, samuti röövlindude arvukus. Kas sel juhul kirjutavad aktivistid nähtuse metsade plahvatusliku suurenemise arvele?

Või vaikitakse nagu sookurgede puhul, keda Fred Jüssi oma 1982. aasta filmis „Sookured” nimetas kaduvaks liigiks ja kelle 200pealist karja mina sügisel niidetud viljapõllul pildistasin.

Miks 150 aastat tagasi meile tulnud valge toonekurg kasutab osavalt ära inimtegevust, aga tema must suguvend ei saa kuidagi hakkama, mis sest, et talle on eraldatud laialdased elukohad ja inimtegevus keelatud?