Kodumaiseid tervisetooteid saab nii apteegist kui ka tanklast

Kodumaine looduslike terviseturgutajate valmistaja Vipis tegutseb 1992. aastast, kuuludes sellega väärikasse seltskonda, sest neid ettevõtteid, mis sellest ajast tänaseni tegutsevad, on alles vaid käputäis.

Üks ettevõtte asutajaid Jaanus Vahl on juhtkonnas siiani. Vipise esimene toode oli taruvaigu-saialilletinktuur kurguvalu vastu. „Kui seda tegema hakkasime, andsime seda maitsta ühele apteekrile, kes ütles, et väga hea toode. See andis kindlust,” meenutas Vahl. Tootele tekkisid kiiresti püsikliendid ja tänu neile on Vipis kolme aastakümne jooksul Eestit raputanud mitmest majanduskriisist edukalt läbi tulnud.

Aastate jooksul on Vipise sortimenti lisandunud uusi immuunsust toetavaid tervisetooteid.

Koroonakriisist pole võitnud

Praegusest koroonakriisist pole ettevõte võitnud, sest Vahli sõnul ei usu inimesed, et looduslike meetodidega saab kurjale viirusele vastu, ja eelistavad farmaatsiatööstuse pakutavat.

Lisaks on ka inimeste ostuvõime vist langenud. Ometigi soovitab ta kõigil, kes tunnevad, et kurk hakkab haigeks jääma, kasutada sedasama taruvaigu-saialille kurguaerosooli, mille suur alkoholisisaldus võib viirusele kahju teha. Vahl möönab, et teaduslikku tõestust sellele väitele siiski ei ole. Vahetult enne autorooli istumist ei maksa aerosooli kurku lasta, kuigi piserdatud alkohol kaob hingeõhust suhteliselt kiiresti.

Praegu moodustab suure osa Vipise tööst teenustöö teistele ettevõtetele. Nendelt pakenditelt ei pruugi üldse välja tulla, et need on Vipises tehtud.

Vahli sõnul on olnud töös üle 150 retsepti, millest Vipise enda omad on kolmandik.

Samas tellitud toodete tiraažid on olnud pigem väikesed. Väiketootjatel ei ole mõtet oma tootmist püsti panna, sest see on väga kallis. Lisaks tuleb pidevalt suhelda Põllumajandus- ja Toiduametiga, Ravimiametiga ning Maksu- ja Tolliametiga.

Vahl ei pea silmas maksude deklareerimist. „Kuna tooted sisaldavad alkoholi, on meil siin ka aktsiisiladu. Arvutame milliliitri täpsusega, kui palju mingist taimest mingeid aineid välja tuleb ja milline on kadu. Kõik see on teostatav, aga haldamine võtab aega,” selgitas ta. Seetõttu aidataksegi teisi ettevõtteid juba rohkem, kui enda nime all toodetakse. Tulevikus on Vipisel võimekus toota ka ravimeid.

Lisaks keemikutele on ettevõttes töötanud proviisor, kes on aidanud tooteid luua.

Vahli sõnul tuleb kõigepealt idee, mis enamasti põhineb iseenda vajadusel. „Kui enda peal töötab, võivad ju teised ka seda vajada,” ütles ta. Kõiki tooteid on kõigepealt testitud enda ja lähedaste peal. Midagi ohtlikku toodetes ja katsetamises ei ole, sest kõik on nii palju looduslik kui võimalik. Samuti ei kasutata toodetes säilitusaineid. „Kui on vaja midagi magustada, lisame pigem mett, mitte suhkrut,” kinnitas Vahl.

Kodumaine tooraine tõhusam

Tootevalik on aastatega jõudsalt kosunud. Näiteks ainuüksi kurgutinktuure on viis. Põhjuseid on peamiselt kaks: esiteks maitse-eelistus, teiseks võib inimene olla ühe või teise aine või taime suhtes allergiline. Tal peab olema võimalus valida endale sobivaim.

Vipise tooted jagunevad laias laastus kolme kategooriasse. Vedelad (siirupid, õlid, tinktuurid), tahked (tabletid ja pulbrid) ning kõik ülejäänud: aerosoolid, kosmeetika, uus sari Kanepiõli ja CBD. On ka veterinaarkosmeetika lemmikloomadele, nimeks Loomapalsam.

„Valik peab olema mitmekesine, ainult siirupitega ära ei ela,” kinnitas Vahl. Tahkel või vedelal kujul on kokku segatud ürgsed taimsed toimeained. Vigala Sass vaatas omal ajal enamiku koostistest üle ja jagas soovitusi. „Siin on kasutatud palju vanarahvatarkust ja vanaaegseid retsepte. See on senini väga vähe avatud potentsiaal,” märkis Vahl.

Need on retseptid, mida on põlvest põlve sajandeid kasutatud. Farmaatsiatööstusel pole sellist ajalugu rahvameditsiinile vastu panna. Looduslik tooraine sobib siinsetele põhjamaa elanikele paremini nii geneetiliselt kui ka bakteriaalselt ja seetõttu ka mõjub tõhusamalt.

FOTO: Tiit Efert

Vipise tooraine tuleb valdavalt Eestist ja sellega toetatakse kohalikku ettevõtlust. Ravimtaimed tulevad Eesti taimetaludest, näiteks küüslauk Peipsi äärest, astelpajumarjad Mulgimaalt ja mustikad riigimetsast. Vahl ise peab mesilasi, et saada kvaliteetset mett ja taruvaiku.

Koostööpartnerid on juba aastaid samad. Kogused, mida aastas kokku ostetakse, ulatuvad tonnidesse.

Vipise tooted on üle Eesti müügil apteekides, kaubanduskettides ja bensiinijaamades. „Tanklapoed müüvad päris hästi,” nimetas Vahl.

Ka Vipisel kehtib suund, et internetikaubandus kasvab.

E-poe külastatavus on koroonakriisi ajal kasvanud viis korda. Vahli sõnul on tervisetoodetel põhiline sõbralt sõbrale soovitus. Vipis on saanud kiita, et pakenditel on kiri vaegnägijatele. „Ilus on mõelda ka nende inimeste peale, pakendi tootmist see kallimaks ei tee,” lisas ta.

Katsetades ja proovides

Aastate jooksul on Vipisel vähe tooteid n-ö ära kukkunud. Iga toote arendamine maksab ja on pikk protsess, mis võib võtta aastaid, seetõttu ei anta kergekäeliselt alla.

„Katsetad ja proovid. Kui kiirustad, võib untsu minna,” rääkis Vahl.