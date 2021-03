Suurte andmemahtude säilitamisel on odav hind äärmiselt oluline, kuid ettevõttele on säilituskoht vähem tähtis. Reaalsuses võib see tähendada kõikide andmete liikumist kurjategijate või mõne ebasõbraliku riigi valdusesse, kirjutab toimetaja Erkki Koort.