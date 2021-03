Irene Käosaar: Eesti ühiskond ootab otsust

Algatuseks tahan öelda, et olles seotud lõimumispoliitika erinevate tahkudega aastast 1992, mil asusin tööle eesti keele õpetajana vene õppekeelega koolis, näen ühiskondlikus plaanis suuri muutusi. Inimeste hoiakud ja suhtumised on muutunud nii mõneski valdkonnas märkimisväärselt. Oleme teinud lõimumises olulised sammud. Aga selleks, et sammud oleksid veelgi pikemad, peame vaatama väga mõtestatud ja mõistliku pilguga otsa just haridussüsteemile.