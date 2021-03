Elu ise seadis asjad nii. Minu teed ristusid ikebana maailma sukeldunud Helen Sirbiga just ajal, mil kavandasin kollektsiooni. Tunne oli õige, sidusime lilleteema rõivastega. Tema lõi lilleseaded piltide jaoks ja idee omakorda mõjutas kollektsiooni sündi.

Näen moemajas, et koroonaaja muutused pole sugugi kõik negatiivsed. Vastupidi, varem oli fookuses see, et sa pead ju kuskile minema, silma paistma, ning naised mõtlesid riietudes rohkem teistele, kuid nüüd määrab moevalikud iga inimese sisetunne.