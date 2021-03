Paks olla pole enam patt

Suured tüdrukud

Kurvikad kaunitarid astusid lavale ja rahvas hääletas nad finaali. See näitab, et suurus pole põhjus, miks üliandekas artist peaks tagaplaanile hoidma! Kaire Vilgatsi ja Dagmar Oja võimsate ning mahlakate häälte peal on nii mõnigi õbluke, märksa õhukesema häälematerjaliga tähekene eurolaval hiilanud. Ja nii pikki aastaid! Oli ülim aeg neil kahel pauernaisel ise esiplaanile astuda! «Nad on nii kihvtid, nad on eeskuju, nad näitavad kõigile: suur naine on ilus ja äge,» kiljuvad naised. «Appi, kui hästi laulavad! Ja nad tunduvad nii soojad, siuksed kallistajad,» ütlevad veel kehakompleksidest rikkumata lapsed. Mehed lihtsalt hääletavad vargsi. See on imetlusväärne töö, mida need kaks erakordset naist on juba meie ühiskonna tervendamiseks ära teinud.

Genka «Eesti laulu» show’l. FOTO: Remo Tõnismäe

«Aga kas sa tead, kes OnlyFansis kõige rohkem teenivad? Just suured, lopsakad tüdrukud!»

Rasked räpparid

Eesti räpparid on kaalukaim jõud meie praeguse aja muusikaelus. Ja räppartistide endi ridades paistab silma kõige elutervem kehapositiivsus. On kergeid kutte ja toekaid tegijaid. Eesti räpi iidol Genka kasutab enda kohta suurima mõnuga hüüdnime Paks Basilio. Gameboy Tetris põrkab laval nagu energiapall. «No nad tahavad mind peenikeseks teha,» ütleb ta ülima muretuse ning magusa naeratusega ühe eelseisva projekti kohta. Clicherik & Mäx on mõlemad suured poisid, kes populaarsuse puuduse all ei kannata. Ja räpiskeene daamidelgi jätkub nii bravuurikust kui ka kurvikust, olgu USAs või Eestis. Räpparid võtavad ennast nii, nagu nad on, mis annab super eeskuju noortele.

Päikesekiir joogatar Silja Siller FOTO: Erakogu

Kurvikad joogaõpetajad

«Mitte miski ei võta soovi liigutada nii hullusti maha kui pildid neist super-huper-treenitud fintesstibidest!» teatab Dagmar Lamp. Ometi teeb ta praegu kirglikult trenni. Murdepunktiks sai hetk, mil ta leidis Instagramist lopsaka kehaga joogaõpetaja. «Vaatasin, kui ilus võib olla suure naise keha! Ja mida suudab teha naine, kes on samasugune nagu mina. See innustas ka mind treenima.» Dagmari joogaeeskujuks on Vanessa Eilene, @rootedinflowing. Ka Dana Falsetti on ülipopulaarne kurvikas joogaõpetaja. Eestiski on meil kehapositiivsuse helge eeskuju, joogatar Silja Siller, @connectionsilja.

OnlyFansi kaunitar Teeleloves FOTO: Erakogu

Enim teenivad erootikatähed