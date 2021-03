Ülekaalulised söövad sageli väga eeskujulikult! Probleem peitub hoopis muus

Koroona-aastal saab igas naiste kambas vestlusele elu sisse, kui võtta teemaks, kui palju keegi on juurde võtnud. Tingimused on ju ideaalsed: liikumist vähem, söök lähem, stressitase laes. Siiski ei saa kõike koroona kraesse ajada. Eesti rahvas kosub mühinal juba pikemat aega ning saab sellega ka viiruse abita vabalt hakkama.

Kindlasti ei saa öelda, et rasvunud inimesi märgistaks suurem laiskus või iseloomu lodevus. Võin aga väita, et neil on hea huumorimeel, oskus enda üle naerda. Pole ka veenvat uuringut, mis näitaks, et ülekaalulised tarbiks rohkem kaloreid kui normkaalulised. Vastupidi, ülekaaluline inimene võib nii toitumiselt kui ka liikumiselt olla väga eeskujulik!