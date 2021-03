Kuigi küberkuritegude uurimise keerukus on üldteada, annab politsei oma parima, et kurjategijad vastutusele võtta. Ka internetis toime pandud süüteol peab olema tagajärg füüsilises maailmas ning võimalusel peab saama ka kahjud hüvitatud. Kindlasti on kurjategijate tabamisel ka ennetav mõju, kuna kuritegusid ei taheta toime panna riigis, kus vahelejäämise ja karistada saamise risk on suur.

Europoli küberkuritegevuse keskuse tööruumid Hollandis Haagis. FOTO: Peter Dejong/AP/Scanpix

Huvitav vastuolu tekib kohas, kus kõikvõimalikele teenusepakkujatele lahkelt andmeid jagavad inimesed pole sugugi nii varmad infot andma politseile (loe: riigile). Mis õigus on politseil teada, kus ma käin, kellega suhtlen või kus pangas on mu raha? Vaatamata sellele, et politseiniku ainus huvi on kurjategija tabada, saada tema tegude kohta piisavad tõendid ning lõppkokkuvõttes õiglane karistus ja tagasi kannatanule tehtud kahju. See on see, mille nimel iga politseinik päevast päeva töötab ja mille jaoks ta andmeid küsib. Nii füüsilises kui ka virtuaalses maailmas.

Kellelgi ei teki küsimust, kui politseil on juveelivarga tabamiseks vaja magamistoa vaibalt DNA-proov võtta, kuid samas toas peetud Messengeri vestluse küsimist peetakse jämedaks privaatsuse riiveks. Paradoks, kas pole? Usaldame oma isiklikud andmed pimesi teadmata isikute ja ettevõtete käsutusse üle maailma, aga oma politseile mitte.

Las selle paradoksi põhjuste otsimine jääda sotsiaal- ja kultuuriteadlaste pärusmaaks. Õiguskaitse eksperdina saame kinnitada, et andmed on digitaalse maailma DNA. Ilma andmeteta virtuaalmaailma kuritegu ei lahenda. Ja mida vähem on andmeid või mida raskemini kättesaadavad need on, seda keerulisem on juhtunut välja selgitada ning kuritegusid tõendada.

Lauatelefoniga digiajastul

Demokraatlikus riigis, mida Eesti kahtlemata on, ei ole kriminaalmenetlus inimeste privaatsuse riivamise või riigi jõu näitamise vahend. Selle üks ja ainus eesmärk on kuritegude lahendamise ja süüdlaste kohtu ette toomise kaudu aidata kannatanut, suurendada inimeste turvatunnet ja lõppkokkuvõttes tugevdada riigi julgeolekut. Mida vähem politseiga andmeid jagada, seda vähem kuritegusid lahendatakse. Ning see käivitab nõiaringi, kus vähem inimesi pöördub politsei poole, vähem on turvatunnet ja lõpuks ka reaalset turvalisust. Seejuures saab kurjategija meie andmed kätte, aga kuriteo lahendajad mitte.

Seni kuni üritame kaasaegsete küberohtudega võidelda lauatelefonide kõrgajal loodud reeglite ja vahenditega, pole põhjust unistada sõja võitmisest.

Seni kuni üritame kaasaegsete küberohtudega võidelda lauatelefonide kõrgajal loodud reeglite ja vahenditega, pole põhjust unistada lahingu, ammugi sõja võitmisest. Demokraatia tunnus on ka inimese õigus privaatsusele, mida ei tohi kunagi riivata ebaproportsionaalselt. Usalduse loomiseks ja hoidmiseks peab inimene teadma, mis ulatuses ja miks riik tema andmeid kasutab, ning ka juurdepääs digimaailma DNA-le peab olema võimalik ikkagi vaid konkreetsetel alustel ja põhjustel. Selleks et neid kuriteo lahendamiseks kasutada, peavad andmed aga kusagil olemas olema.