Majanduse lühiuudised

Pangaliit valmistub kiireteks muutusteks

Pangaliidu andmeil pole selle aasta esimesed kuud kaasa toonud laenuvõlglaste ega maksepuhkusel olijate arvu kasvu, ent pangad jälgivad olukorda tähelepanelikult ja on valmis kiireteks muutusteks. Siiski usuvad pangad, et Eesti ettevõtted ja majapidamised on olukorraga kohanenud. Seda näitab seni ka stabiilsena püsinud maksepuhkusel olijate ja laenuvõlglaste arv, teatas pangaliit. Veebruari lõpuks oli maksepuhkusel 762 ettevõtte ja 4673 kodumajapidamise laenu. Maksepuhkusel olijate hulk on suvest saadik pidevalt kahanenud ja vähenes mõnevõrra ka veebruaris. Eelmise aasta juuni lõpus oli maksepuhkusel 23 565 laenu võtnud ettevõtet ja majapidamist. PM