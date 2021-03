Tellijale

Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud.

Kuigi pressiteates väidetakse, et agentuur on ülihea andmete jagaja, on ajakirjanikud tundnud oma nahal just vastupidist. Agentuur keeldub erinevatel ettekäänetel küsimustele vastamast, vassib, varjab ja lükkab vastamist edasi määramatusse tulevikku.

Vaatamata kuu aja pikkusele küsi­misele jäigi Postimehel saamata ­Eesti majandusmetsa netojuurdekasvu ja raiemahu võrdlus viie aasta kaupa, mille keskkonnaagentuur eelneval kohtumisel saata lubas. Kolleegile Ekspress Meediast ei saatnud keskkonnaagentuur soovitud andmeid pakendite kokkukorjamise ja taaskasutuse kohta.

Hädas on teisedki, näiteks ­Tartu Ülikooli teadlased, kes küsisid juba mullu septembris statistilise metsainventuuri andmeid koos nende analüüsiks vajaliku infoga. Selle aasta algul, pärast andmekaitse inspektsiooni vaideotsust sai ülikool kätte vaid osa andmetest. Analüüsiinfo on aga senini saatmata.

Andmekaitse inspektsioon taotles jaanuaris keskkonnaministeeriumilt selle allasutuse, ­keskkonnaagentuuri suhtes teenistusliku järelevalve korraldamist või ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamist. Põhjus oli selles, et keskkonnaagentuur jättis täitmata ettekirjutus-hoiatuse, millega andmekaitse inspektsioon kohustas avalikustama statistilise metsainventuuri andmeid. Andmekaitse inspektsiooni ettekirjutus-hoiatuse sai keskkonnaagentuur ka pakendiregistri andmete meelevaldse ja põhjendamata salastamise tõttu. Keskkonnaagentuur palus ettekirjutusele vastamiseks lisaaega ehk venitab taas.

Seda kummastavam tundub, et keskkonnaagentuur püüab endast jätta muljet kui asutusest, kes ­parandab inimeste teadlikkust ümbritsevast keskkonnast. Loomulikult teavitustööd tehakse, kuid seejuures näidatakse just seda, mida näidata tahetakse. Mida näidata ei taheta, see ­varjatakse salastamismüüri taha.

«Andmetes peitub suur ­võimalus tervele ühiskonnale vaid siis, kui me andmed on korras ja avatud ­kõigile, kes neist midagi teha ­mõistavad ja tahavad,» kiidab pressiteates keskkonna­agentuuri juht Taimar Ala. Tõsi, aga siis, kui see ka nii on.

Kogemused ja faktid räägivad siiski teist juttu. Musta valgeks rääkida püüdvad PR-operatsioonid ei suuda mind kuidagi uskuma panna, et keskkonnaagentuur on hea avaandmetesse panustaja. Ega ka seda, et harvesterimees on kliimakangelane või hunt parim lambakarjus.