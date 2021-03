Tippsport on globaalne nähtus ning selle suurimad tähed nagu korvpallur Michael Jordan, golfimängija Tiger Woods või jalgpallurid Diego Maradona ja Edson Arantes do Nascimento on muutunud ikoonideks ka väljaspool konkreetse ala austajate ringi. Esimesest kolmest nimetatust on viimaseil aastail valminud põhjalikud dokumentaalfilmid või -sarjad, nüüd on järg ka viimase, ennekõike lühema hüüdnime Pelé all tuntu käes. Filmi temast saab vaadata Netflixis.