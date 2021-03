Miks meie ülikoolid loovad ingliskeelseid õppekavasid? Argumendid, mis kõlavad, on järgmised.

Omamaiseid üliõpilasi kõigile õppekavadele ei jätku. Vrd: tippajal, 2012. a oli Eestis 67 000 üliõpilast (Tartu Ülikoolis ligi 18 000) ja praegu ligi 46 000 (TÜs 13 000).

Eesti tööturg vajab spetsialiste ja ingliskeelsete programmidega valmistame neid spetsialiste Eesti jaoks ette.

Kõrghariduse riiklik rahastus ei kata ülikoolide vajadusi. Kui eestikeelne õpe on tasuta, siis ingliskeelses õppes on võimalik õppemaksu küsida. Vahemärkusena: siin käituvad ülikoolid erinevalt. Näiteks TÜs on ainult 50 protsenti neid üliõpilasi, kes maksavad (vähemalt osaliselt) oma ingliskeelsed õpingud kinni.

Nii üliõpilaste kui ka õppekoosseis rahvusvahelisus on ülikooli kvaliteedimärk, andes tunnistust, et ülikool on atraktiivne ja vastab rahvusvahelisele tasemele.

Paljud välistudengid soovivad Eesti ülikoolides edasi õppida. FOTO: Konstantin Sednev/postimees Grupp/scanpix Baltics

Ega nendele argumentidele saagi eriti vastu vaielda. Iseküsimus muidugi, mis on nende argumentide taga ja kuidas need ikkagi peegeldavad tegelikkust. Ehk on meil ülikoolides õppekavasid liiga palju? Kas välistudengitest vilistlased on ikka piisavalt ja adekvaatselt ette valmistatud Eesti tööturu vajadustest lähtuvalt ja asuvad Eestis tööle? Kas kõik välistudengid maksavad oma õpingute eest või maksab hoopis Eesti maksumaksja? Kas eestikeelne õpe on vähem kvaliteetne kui ingliskeelne? Kas omamaised professorid on kehvemad kui välismaised? Ja kuidas siis ikkagi kindlustada eestikeelse kõrghariduse kestmine järgmised sada aastat, kui ingliskeelsed õppekavad moodustasid näiteks 2018/2019. õppeaastal magistritasemel juba 38 protsenti?

Ingliskeelse õppekava avamisel on ülikoolide peamine argument vajadus koolitada spetsialiste Eesti tööturule tingimustes, kus kohalikke üliõpilasi lihtsalt ei jätku.

Ingliskeelsed õppekavad koolitavad spetsialiste Eesti tööturule. Kas on nii?

Riigikontrolli auditi (2015) põhjal jääb Eestisse keskmiselt 20,7 protsenti välisüliõpilastest. Siia sooviks aga jääda palju rohkem: TÜ välisüliõpilaste küsitluse (2017) põhjal sooviks pärast lõpetamist Eestisse jääda 41 protsenti vastajatest, kaheksa protsenti tahaks siin edasi õppida. Tallinna Tehnikaülikooli küsitluse põhjal (2019) soovib end tulevikus Eestiga siduda üle 80 protsenti lõpetanud välisüliõpilastest.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Agentuuri 2019. a aruanne «Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides» toob selgelt esile, et «välisüliõpilaste jaoks on nii praktikale kui ka tööle kandideerimisel suurim probleem eesti keele mittevaldamine. Isegi rahvusvahelistes ettevõtetes on töökeel tihti eesti keel».

Tööandjad märgivad lisaks eelmainitule, et «välisüliõpilastel puudub ka arusaam Eesti ettevõtluskeskkonnast ning praktikantide järeleaitamine on liialt ressursimahukas».

Riik on püüdnud anda eesti keele õppe kohta suuniseid. Haridus- ja teadusministeerium on ülikoolide rahastamise sidunud ka vähemalt 6 EAP mahus eesti keele õpetamisega välistudengitele. 6 EAPd tähendab üks semester õppetööd, neli loengutundi nädalas.

Kiikame võrdluseks korra ajalukku ja Nõukogude okupatsiooni aegsesse Tartu Riiklikku Ülikooli. Sel ajal õpetati paljusid erialasid paralleelselt ka vene keeles, kuid kõigile mitte-eesti emakeelega üliõpilastele oli eesti keel kohustuslik õppeaine kaks kuni neli tundi nädalas, üks-kaks aastat.