Kõigepealt ma tänan väga viljaka kaastöö eest Postimehele, ega see ole lihtne lõbu. Ma ise olin 2014. kuni 2020. aasta alguseni Postimehe kolumnist. Üle kahe nädala kogu aeg midagi kirjutada, millel oleks mõte sees, kurnab ära.

Jah, see on tegelikult üks põhjus, miks ma olen vaatamata paarile kutsele kirjutada tihedamalt jäänud selle juurde, et ma kirjutaksin kord kuus, sest ei taha esiteks ennast tühjaks kirjutada ja teiseks kuidagi hakata üle käe midagi tegema, sest tähtaeg kukub. Ei taha ka liiga palju hakata mingisuguseid mõtteid kordama – see oht on ju niikuinii, et mingisugustest teemadest, mis rohkem huvitavad, tahaks jälle kirjutada. Eriti kui tundub, et kirjutasid korra, kirjutasid teise, aga ikka veel keegi ei ole seda kuulda võtnud.

Maarja Vaino (44) Sündinud 24.04.1976 Karjäär Tallinna Kirjanduskeskus, direktor 2017– Tallinna Linnamuuseumi filiaali A. H. Tammsaare muuseumi juht 2005–2016 A. H. Tammsaare muuseum, teadur 2002–2005 Kirjastus Kunst, müügijuht 1999–2002 Haridus Tallinna Ülikool, doktorantuuriõpingud kultuuriuuringute erialal 2007–2011 Tallinna Ülikool, magistrikraad humanitaarteadustes 2004–2006 Tallinna Ülikool, bakalaureusekraad eesti filoloogia erialal 1999–2004 Õismäe Humanitaargümnaasium 1982–1994

Kumba on rohkem – kas seda, et tahaks ise midagi hirmsat moodi öelda, või et nüüd toimetaja ütleb, et tähtaeg läheneb ja millest sa kirjutad?

Ei, mulle ei ole kunagi keegi öelnud, millest ma peaksin või võiksin kirjutada. Ma arvan, et suurelt jaolt on see ikkagi üllatus toimetajale, mis sinna postkasti potsatab ja millest ma seekord kirjutan. Minul on olnud küll täielik vabadus ja sõltumatus otsustada, mida ma tahan kirjutada, ja ma muidugi jälgin seda, mis ühiskonnas parasjagu toimub. Ma ikkagi tahaksin rääkida kaasa nendele teemadele, mis on ühiskonnas aktuaalsed, aga samal ajal ei tahaks nendele rääkida kaasa liiga päevapoliitilisest aspektist, sest päevapoliitika on teatrietendus, tuleb ja läheb, aga miski muu on tegelikult olulisem ja miski muu on see, mis tegelikult lõpuks loeb.

Mis see miski muu on, mis lõpuks loeb?

Laias laastus võib öelda, et see on mingisugunegi suur pilt, mis minu jaoks ikkagi taandub teatud järjepidevuse jälgimisele. Kui me üldse räägime eesti kultuurist, riigist ja kõigest, mis on oluline põhiseaduse seisukohalt, siis me ikkagi peaksime pidevalt silmas pidama seda joont, millel on olemas väga oluline minevik ja millele me tahaksime näha väga olulist tulevikku. See tulevik ei ole see, mis meil on kümne, kahekümne või kolmekümne aasta pärast, mis on riiklikes arengustrateegiates pandud tähtajaks, vaid eesmärk peaks olema ikkagi igavik.

Eesti riigil ei ole «parim enne» ­silti.