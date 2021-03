Kirg ja energia: aasta ajakirjanik on Ülle Harju ja aasta noor ajakirjanik Loora-Elisabet Lomp

Tellijale

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar ütles auhinda üle andes, et Ülle Harju on küll kogenud ajakirjanik, ent just Postimehes õitsele puhkenud. «Ta on võtnud ette keskkonnateemad. Ma tean seda, et tema huvi on püsiv ja jätkuv,» rääkis ta.

Postimehe Eesti uudiste toimetuse juht Georgi Beltadze lisas laureaadi iseloomustuseks, et Ülle on niivõrd kogenud ajakirjanik, et tema probleemsete teemade ülesleidmisel ja nende kajastamisel hätta ei jää. Niisamuti ei jää ta mugavuspositsiooni konfliktsete allikatega töötades. Ülle Harju ütles auhinda vastu võttes, et tema suurim ja olulisim projekt on seni olnud Postimehe metsasari. «Postimehe metsasari andis kätte väikesed võtmed, mis panid inimeste mõtte tööle ja nad lahendasid enda jaoks need küsimused, mis olid juba pikka aega õhus – miks see metsasõda nii suur on?» ütles ta.

Aasta ajakirjanik Ülle Harju ütles auhinda vastu võttes, et tema suurim ja olulisim projekt on seni olnud Postimehe metsasari. FOTO: Eero Vabamägi

Aasta noore ajakirjaniku auhinna võitjat välja kuulutades märkis Postimehe peatoimetaja Raudsaar, et olenemata koroonakriisist ja kodukontorist on ajakirjandus näost näkku ning inimeselt inimesele. «Vaatamata sellele on nii mõnedki meie toimetusest näidanud, kuidas asja teha pühendumusega, professionaalsusega ja tulemuslikult,» ütles ta. «Noor ajakirjanik, keda me auhindame, on seda kõike suutnud.» Auhinna võitjaks kuulutati ammendamatu energia ja kohati uskumatu töövõimega Loora-Elisabet Lomp. Uudiste toimetuse juht Beltadze osutas kolleegi kohusetundlikkusele ja lisas, et Loora – nii teda toimetuses kutsutakse – on tubli noor ajakirjanik, kes täidab kõiki talle usaldatud ülesandeid ja on peale selle agar töös uusi asju juurde õppima.

Aasta noor ajakirjanik on ammendamatu energia ja kohati uskumatu töövõimega Loora-Elisabet Lomp. FOTO: Eero Vabamägi

Nii nagu aasta arvamusliidri puhul, on ka aasta ajakirjaniku auhinnaks Jaan Tõnissoni pronksist kuju ja rahaline preemia 8000 eurot. Aasta ajakirjaniku auhinna kandidaadid olid veel Anu Viita Neuhaus (Virumaa Teataja), Arved Breidaks (Lõuna-Eesti Postimees), Evelyn Kaldoja (Postimehe välistoimetus), Jüri Butšakov, Piret Laos, Robert Rool («Õhtu!»), Kaur Maran (Postimehe teadusportaal), Kristjan Gold ja Siiri Mihkelson (Raadio Kuku). Nemad said auhinnaks 2000 eurot.

Aasta noore ajakirjaniku kandidaadid olid veel tudengileht 4jaleht ning Siim Saavik (Lõuna-Eesti Postimees).

Noore ajakirjaniku laureaadi auhinnaks on samuti Jaan Tõnissoni pronksist kuju ja rahaline preemia 4000 eurot. Noore ajakirjaniku auhinna kandidaatide preemiaks on 1000 eurot.