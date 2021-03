Kultuur lühidalt

eˉlektron edastab kaks festivali

Voogteater eˉlektron on saanud aastaseks ja avab hooaja Made in Estonia Maratoni ja Kõheda Vastasmõju festivaliga. Esimene on 20. märtsil toimuv lühivormide festival, mida saab näha platvormil elektron.live. Teine on 1.–4. aprillini peetav rahvusvaheline festival, mis toob vaatajateni lisaks etenduskunstidele ka kontserdid ja installatsioonid.