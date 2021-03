Tartu rahu sõnastus määrab sada aastat hiljem inimeste saatust

Teoreetilisele küsimusele – kumba tõlgendust peaks riik eelistama, kui seadusi ja lepinguid on võimalik tõlgendada kahte moodi, kusjuures üks tõlgendus oleks inimesele kasulik ja teine kahjulik – vastas õiguskantsler Ülle Madise aga nii: «Üldist vastust ei saa kahjuks anda, sest see, mis on ühele kasulik, võib olla teisele kahjulik või kahjustada mõnd avalikku hüve. Üks on selge: kui valida on põhiseaduspärase ja põhiseadusvastase normirakendamise vahel, tuleb riigikohtu praktika kohaselt eelistada põhiseaduspärast tõlgendust.»

Riigikohtunik: Tartu rahu siht ei olnud Eesti kodanikkond välismaal

Riigikohtunik Jüri Põld FOTO: Erakogu

Eesti põhiseaduse kommenteeritud väljaanne (PSKV) kritiseeris riigikohtu 2018. aasta otsust sünnijärgset Eesti kodakondsust soovinud Vene kodaniku Lev P. kaebuses. PSKV leidis, et riigikohtunikud jätsid optantide teemat arutades arvestamata kesksed riigi- ja rahvusvahelise õiguse põhimõtted ning ei olnud välja selgitanud olulisi ajaloolisi andmeid.

Riigikohtunik Jüri Põld oli Lev P. asja arutamisel kohtu eesistuja.

Kas Eesti riik peaks enda ja oma kodakondsuse õiguslikust järjepidevusest lähtudes, ka kohtuotsustes, respekteerima Eesti Vabariigi otsuseid, mis on tehtud enne 1940. aastat, või saab Eesti Vabariigi tollaseid otsuseid ja praktikat nüüd kohtus ümber vaadata ja näiteks seadusvastaseks lugeda?

Ma ei kujuta ette, et Eesti saaks enne 1940. aastat tehtud kohtuotsuseid seadusvastaseks lugeda või tühistada. Küll aga saab tänapäeval langetatavate otsuste tegemisel erinevalt tõlgendada ja kohaldada välislepinguid, mis olid jõus enne 1940. aastat ja on jõus ka praegu.

Ka võib praeguste otsuste tegemisel halduspraktika erineda halduspraktikast enne 1940. aastat.

Seaduste ja lepingute tõlgendused, ka kohtupraktikas, võivad ajaga muutuda. Toonast haldus- ja kohtupraktikat ei pea tänapäeval kopeerima.

Lisan, et mulle teadaolevalt pole riigikohus enne 1940. aastat tõlgendanud Tartu rahulepingu neljandat artiklit.

Kui palju peaksid Eesti kohtud optantide ja nende järglaste kodakondsuse üle otsustamisel arvesse võtma õiguskindluse põhimõtet selle alusel, et inimene sai Eesti riigilt kodakondsuse tunnistuse ja välispassi, kus oli kirjas, et ta on Eesti kodanik, ja seega pidi tal olema alust arvata, et ta on Eesti kodanik ja jääb selleks? (Optantidele anti juba Venemaal välja kodakondsuse tunnistus, kus oli eesti ja vene keeles kirjas, et «tunnistuse saaja on tunnistatud Eesti Vabariigi kodanikuks Eesti–Vene rahulepingu art. IV põhjal, ja omab kõik õigused ja eesõigused, mis on tähendatud rahulepingus ette nähtud», ning ärarebitaval osal: «Kodakondsusse vastu võetud». Samuti said rohkem kui 10 000 optantide peret Moskva opteerimiskomisjonist (mis asus Eesti Venemaa saatkonnaga samas majas) Eesti Vabariigi välispassi, kus oli kirjas, et «Eesti Wabariigi Walitsuse wolitusel palub W.S.F.N.W. territooriumil töötaw Eesti Kontroll-Opteerimise Kommisjon kõiki kodanlisi ja sõjawõime, kellesse see wõiks puutuda, allnimetatud Eesti Wabariigi kodanikku wabalt ja takistamata läbi lasta Wenemaalt Eestisse, andes temale tarwilikku toetust ja kaitset». Lisaks väljastati osale optantidele veel Venemaal viibimise ajal pass, kus oli sõnaselgelt kirjas, et see oli välja antud Eesti Vabariigi kodanikule. Riigikohtu 2018. aasta otsuse 12. punktis aga on, et «opteerujatele välja antud Eesti kodakondsusesse vastuvõtmise tunnistusel [ei olnud] ühemõttelist viidet, et selle omanik on juba käsitatav Eesti kodanikuna».)

Opteerumine Tartu rahulepingu järgi oli valiku tegemine Eesti või Vene kodakondsuse kasuks selleks, et eesti soost inimene saaks pärast rahulepingu sõlmimist asuda Venemaalt Eestisse ja endise Vene impeeriumi kodanik Eestist Venemaale. Valik tehti teadmises, et inimesel oli riigist lahkumise kohustus.

Eestist Venemaale asumise kohustus aasta jooksul opteerumisest oli lepingu neljanda artikli esimese lõigu eelviimases lauses selgelt ette nähtud, võttes arvesse ka selle lõigu viimast lauset.

Järeldusele, et ka Eesti kodakondsuse kasuks otsustanud optant pidi Eesti kodakondsuse omandamiseks Venemaalt Eestisse tulema, saab jõuda ka siis, kui tõlgendada lepingut nii, et Venemaalt lahkumiseks polnud lepingus tähtaega ette nähtud.

Tartu rahulepingu sihiks ei saanud olla luua rohkem kui sajaks aastaks pidevalt suurenevaid konsulaarteenuseid ja Eesti riigi kaitset vajavat Eesti kodanikkonda väljaspool Eestit – inimestest, kelle esivanemad ja kes ka ise pole varem asunud Tartu rahulepingu järgi elama Eestisse mõistliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist. Lepingu eesmärgiks sai olla ikkagi optandi Venemaalt Eestisse elama asumine Eesti kodanikuna, mitte aga Venemaale Eesti kodanikuna või topeltkodakondsusega isikuna elama jäämine.

Rahulepingu sõlmimise ajal valitses maailmas põhimõte vältida topeltkodakondsust. Eks sellele eesmärgile oli suunatud ka Tartu rahulepingu neljas artikkel.

Omaaegse halduspraktika mõned näited, mille järgi Venemaalt tulnud optante võeti vastu ka aastaid pärast rahulepingu sõlmimist, ei ole uus tagantjärele ilmnenud asjaolu. Kuid halduspraktika pole seaduste ja lepingute tõlgendamisel määrava tähtsusega. Halduspraktika võis kujuneda mitmel põhjusel.

Näiteks on teada, et Nõukogude Venemaa takistas mitmel juhul optandil Eestisse naasta.

Praegune halduspraktika võib toonasest erineda, võttes arvesse möödunud aega ja muutunud olusid.

Lisaks puudutas toonane halduspraktika optante, mitte nende järeltulijaid, kes tänapäeval on väidetavalt sünnijärgse kodanikuna taotlenud Eesti passi, tuginedes põhiseaduse kaheksandale paragrahvile, mis võimaldab topeltkodakondsust üksnes sünnijärgsetele kodanikele.

Seega pole halduspraktikat, mida jätkata.

Minu arvates ei saa usalduse kaitsega põhjendada toonase halduspraktika jätkamist tänapäeval inimeste suhtes, kelle opteerunud esivanem ei asunud elama Eestisse mõistliku aja jooksul. Arvesse tuleks võtta ka rahulepingu eesmärki, optantide suhtes kohaldatud toonase halduspraktika kujunemise põhjuseid.

Eesti sünnijärgse kodaniku passi andmisel optandi järeltulijale on võimalik lepingut tõlgendada nii, et optant pidi Eesti kodakondsuse omandamiseks lahkuma Venemaalt Eestisse ning endise Vene impeeriumi kodanik Eestist Venemaale. Muud eesmärki ei saanud minu arvates Tartu rahulepingu järgsel opteerumise teel kodakondsuse omandamisel olla.

PSKVs optante puudutava osa kirjutanud Kristiina Albi (töötab õiguskantsleri nõunikuna) ilmutas samal teemal väga põhjaliku artikli Eesti juristkonna väljaandes Juridica (2021. aasta jaanuarinumbris). Sellest selgub, et Eesti riik tugines suhetes Venemaaga kodakondsuse küsimustes Tartu rahulepingu kaheksandale artiklile. Selle järgi pidid juhul, kui mõni teine Venemaast eralduv riik sõlmib Venemaaga rahulepingu Eestist soodsamatel tingimustel, need soodsamad tingimused automaatselt laienema Tartu rahulepingule. Läti–Vene lepingutes (Riia leping jõustus 4. oktoobril 1920) ei olnud ette nähtud optantide kohustust Venemaalt lahkuda. See tingimus oli Eesti seisukohast soodsam kui Tartu rahulepingu neljas artikkel (kus oli ette nähtud optantide kohustus aasta jooksul Venemaalt lahkuda) ja seega pidid Tartu rahulepingu neljandale artiklile alates 4. oktoobrist 1920 automaatselt laienema Riia lepingu tingimused, mille kohaselt Eesti optandid ei olnud kohustatud Venemaalt lahkuma. Ka optante puudutanud Tartu Ülikooli analüüsis on kirjas: Vene lepingud [Lätiga] ei sisaldanud opteerunutele lahkumiskohustust ja nii ei pidanud see kohustus lasuma enam ka Eesti kodakondsusse opteerunutel. Kas riigikohus oli Lev P. asjas otsuse tegemisel sellest teadlik?

Tartu rahulepingu kaheksas artikkel ei reguleeri Eesti soost optantide suhteid Eesti riigiga. See artikkel reguleerib Venemaa suhteid eesti soost optantidega.

Seepärast ei puutu kaheksas artikkel Eesti kodakondsuse küsimustes asjasse ega tee erandeid lepingu neljanda artikli järgi kodakondsuse omandamise küsimuses.

Oleks ka ebaloogiline, et Venemaa näiteks Lätiga sõlmitud lepingud reguleeriksid Eesti kodakondsuse omandamist. Sellist blankovolitust ei annaks ükski riik.