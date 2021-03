Eesti lühiuudised

Tellijale

Viru tänava lilleturul kadus naistepäeval elekter

Naistepäeval oli Tallinna vanalinna Viru tänav täis lilleturu kauplejaid. Siiski jäi mõnele mulje, et õhtul kella 18 paiku lülitati lilleputkade elekter välja koroonaennetusmeetmena. Linn selgitab, et päris nii see ei olnud.

Pühapäeval ja esmaspäeval jälgis Viru tänaval liiklust ja avalikku korda munitsipaalpolitsei. Ameti teatel kogunes suurem rahvamass ostlema naistepäeva teises pooles.

«Pärastlõunal hakkas rahvast juurde tulema ja ka autode vool oli kella nelja paiku juba päris suur. Kella 17 paiku aga oli juba laulupidu,» rääkis munitsipaalpolitsei avalike suhete spetsialist Meeli Hunt. «Silma jäi asjaolu, et autoroolis istusid valdavalt mehed, vaid mõni ükski naine eksis nende hulka.»

Ameti hinnangul kulges kõik rahulikult – järgiti inspektorite korraldusi, rahvas oli viisakas ja heatujuline.

Kuid õhtupoolikul, kui ostlejaid oli enim, kadus järsku elekter. Seda, miks elekter kadus, mupo ei tea. Teadis aga kioskite haldur. «Voolu ei lülitatud välja, vaid tegemist oli voolukatkestusega,» selgitas Tallinna Turgude juhataja Kersti Otteson. «Kuna ilm oli külm, lülitasid lillemüüjad sisse lisasoojenduse ning vooluvõrgus tekkis ülekoormus. Elektrivarustus taastati nii kiiresti kui võimalik.» Brita-Maria Alas

Kohtutäitur müüb Kersti Krachti maja

Kohtutäitur on pannud 569 000 euroga enampakkumisele endise rahandusministri Martin Helme korruptsioonikuritegudes kahtlustatava nõuniku Kersti Krachti (EKRE) maja. Kahekorruseline elamu paikneb Kloogaranna külas Adruvahi tee 9. Elamu suletud netopind on 269,2 ruutmeetrit. Kinnisasja pindala on 5014 ruutmeetrit. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad hüpoteegid ja keelumärge eemaldatakse pärast edukat enampakkumist. Kaitsepolitsei töötajad pidasid Kersti Krachti koos ettevõtja Hillar Tederiga Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud korruptsioonikuritegudes kahtlustatavana kinni 12. jaanuaril. Ringkonnakohtu otsusega vabanes Kracht vahi alt 16. veebruaril. PM

11. aprillini on suletud kõik tolli- ja maksuameti bürood, paberil saab tulu­deklaratsiooni esitada veel mais.

Üheksa Narva volikogu liiget astus Keskerakonda

Narva linnavolikogu keskfratsiooni kuulunud inimestest liitus Keskerakonnaga üheksa. Tuntuim neist on volikogu esimees ja kohaliku sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat. Narva linnavolikogus on 31 liiget, suurima jõu moodustab 13 esindajaga Keskfraktsioon. «Inimesed tahavad ennast poliitiliselt määratleda ja see on küllaltki loogiline samm. Paljud neist juba kuulusid keskfraktsiooni,» rääkis Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalvik. PM

Mees püüdis õhkida prokuratuuri maja