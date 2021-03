AstraZeneca ühe partii süstimine peatati igaks juhuks

Tellijale

«Terviseamet teavitas partii saanud kliente. Kuivõrd süstimise tempo oli selleks ajaks juba tõusnud, oli enamik partiist ära süstitud,» ütles terviseameti pressinõunik Kirsi Pruudel.

Praegu on kõnealusest partiist pärit vaktsiin kasutamata veel 14 tervishoiuteenuse osutajal, kokku 486 annust, mis jäetakse nüüd ootele.

«Eestisse toodi seda partiid 11. veebruaril 9600 doosi, pühapäevaks oli alles 486 doosi 14 tervishoiuasutuses. Partii suurus oli üle miljoni doosi ja see läks 17 liikmesriiki,» ütles ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk.

Eestis rasketest kõrvaltoimetest selle partiiga seoses teatatud pole, samuti pole selliseid teateid Euroopa Liidu ravimiohutuse süsteemis, ent kaks juhtumit Austrias on põhjus uurimiseks. 31-aastase mehe surmaga Eestis möödunud nädalal sel partiil seost ei ole.

Ravimiameti kinnitusel on partiide peatamine tavaline ja seda tehakse ettevaatusabinõuna kõigis Euroopa Liidu riikides, kui mõnes riigis võib olla kahtlus ravimi kvaliteedis. Kvaliteedidefekti alla mahuvad näiteks väikesed vead pakendil. Ravimiameti hinnangul on vähetõenäoline, et tegu võib olla süsteemse ja kõiki riike puudutava kvaliteedidefektiga.

Euroopa ravimiametile on saadetud kokku 1785 kõrvaltoimeteatist, mis on 1,2 protsenti vaktsiinidoosidest.

AstraZeneca koroonavaktsiini kõige tavalisemad kõrvaltoimed on kerged või mõõdukad ning mööduvad mõne päevaga. Tavalised on peavalu, palavik, iiveldustunne ja väsimus. «Igasuguse häiriva tervisesündmuse puhul võiks konsulteerida oma raviarstiga, kes teab teie haiguse tausta,» soovitas Kiisk.

Iga viies bussijuht rivist väljas Tallinna Linnatranspordi ASi juht Deniss Boroditš FOTO: Konstantin Sednev Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) juht Deniss Boroditš avaldas portaali Rus.Postimees stuudiointervjuus hämmingut, et bussi- ja trammijuhtidele pole eelisjärjekorras vaktsineerimist ette nähtud. Boroditši sõnul pole täna jõustuvatele uutele karmidele koroonapiirangutele vaatamata kavas pealinna ühistranspordi graafikut muuta. «Pidevalt monitoorime ühissõidukite täitumust ja võime operatiivselt reageerida: vahetada lühikesed bussid pikkade vastu ja nii edasi.» «Tahan hajutada poliitikute loodud müüdid, et suurendaks õige ühistranspordi liikumise sagedust. Liinide tihendamiseks on vaja kaht tegurit: täiendavaid sõidukeid ja töötajaid,» nimetas TLT juht. Ta lisas, et TLT reservid on mõeldud vaid rikki läinud ühissõidukite asendamiseks. Suurt hulka varubusse ei saa aga ükski transpordifirma endale lubada, sest see neelaks tohutult raha. «Meil pole aia ääres seisvat tehnikat ning inimesi, kes ootavad kutset tööle. 15–20 protsenti TLT töötajatest on praegu kas eneseisolatsioonis või haiguslehel,» märkis Boroditš. Küsimusele, kas TLT loodab praeguses kriisis reisijatevoo vähenemisele, vastas Boroditš, et seda on juba näha. «Mida rohkem piiranguid riik kehtestab, seda enam mõjutab see reisijatevoogu.» Samas ei soovinud Boroditš spekuleerida, kas bussides tuleks koroonakriisi tõttu kehtestada reisijate arvule limiit. Tema sõnul kuuluvad sellised küsimused terviseameti kompetentsi. «On hämmastav, et ühistransporti peetakse prioriteediks, paljud nõuavad millegi tihendamist ja suurendamist, kuid sealjuures TLT töötajad ei kuulu vaktsineerimisel prioriteetsesse rühma,» avaldas Boroditš hämmingut. PM