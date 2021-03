Ma pean alla võtma, muidu ma ei meeldi kellelegi... Stopp! Miks me usume, et mehed tahavad kõhnu naisi? Kes seda ütles? Meedia. Aga meediaga me ju ei maga! Kuulake parem, mida mehed ise asjast arvavad.

«Mis on meeste ja naiste erinevus – vormid. Lopsakus teeb naised palju naiselikumaks,» teatab Raul kirglikult. Ta on veendunud, et suurem osa mehi mõtleb salajas samamoodi nagu tema – jumaldab loomulikke, kohevaid ja pehmeid. «Mida rohkem vorme, seda ägedam. Meestel ei ole ju selliseid kannikaid!»

Toomas on veendunud, et modellimõõdus iluideaal on homoseksuaalsete moeloojate loodud kõrvalekalle. «Kui vähe on selliseid naisi! Tasub mõelda, kes sellise naiseideaali on pjedestaalile tõstnud? Äkki need inimesed valiks lavale hoopis pikad saledad poisid? Sellest sündis kondine, võimalikult väheste naisetunnustega ideaal, nii lihtne see ongi.» /jätkub/