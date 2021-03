Eestil seisab ees keeruline kevad. Riik on lukus ühise heaolu ja parema tuleviku nimel. Paraku on neid, kes kannatavad selles kriisis rohkem kui teised. Olgu need turismitöötajad, restoranipidajad, sporditreenerid või üksikvanemad. Postimees küsis poliitikutelt, kas, kuidas ja kui palju peaks riik selles olukorras toetama kõige haavatavamaid sektoreid?