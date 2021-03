Neid ei huvitanud absoluutselt kunstiline ülesehitus, kuid moraalne külg erutas hullupööra. Mul ei olnud õigust pärida, mis kuritegusid nad toime olid pannud, ma ei saanud vanglaametnikele nende kohta küsimusi esitada, kuid aimasin, et enamikku ei huvita õigluse ning hea ja kurja võitluse probleemid mitte seetõttu, et neil ei vedanud, et nad olid sattunud täbarasse olukorda ega tahtnud vabadusse saades sama viga korrata – arvatavasti nad ei kahetsenud ega otsinud teed lunastuse poole –, ei, nad arvasid, et kui teaksid kõike teiste inimeste kõlbelistest väärtustest, ei kordaks nad oma möödalaske, ühesõnaga: ei jääks vahele.