Sel hetkel jõudis mulle kohale, milline on tegelikult arstide vastutus. Kui tähtis on nende töö. Milleks on võimeline tänapäeva meditsiin. Edasises elus olen pidanud oluliseks, et mul oleks alati ravikindlustus. Kindlustunne, et sellised inimesed aitavad mind, kui ma peaksin kunagi taas abi vajama. Sellised, kes teavad, mida teevad, kes on seda aastaid õppinud ja praktiseerinud.