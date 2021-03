Iisrael lubas vaktsiinide eest Pfizerile inimeste andmeid jagada

Iisraeli üheksamiljonilisest elanikkonnast on esimese vaktsiinisüsti saanud üle viie miljoni, teine doos on antud ligi neljale miljonile inimesele. Vaktsineeritud on ka kümneid riskigr​upis olevaid lapsi ja rasedaid naisi. Laiemat laste vaktsineerimist planeeritakse aprilli, kui Pfizeri uuringud on edukad. Valitsusele on tegu suure murekohaga, sest Iisraeli elanikkonnast moodustab alla 16-aastaste osakaal 27 protsenti ning karjaimmuunsuse taseme saavutamine ilma laste vaktsineerimiseta ei pruugi olla võimalik.