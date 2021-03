Millised on põhilised õppetunnid, mis koroona-aasta teie väejuhatuse seisukohast on andnud?

Praegu on tõenäoliselt vara hinnata selle kriisi pikaajalisi tagajärgi. See pole veel läbi.

Esimene asi on see, et vanad ohud pole mitte ainult alles, vaid pandeemia on neid tõenäoliselt hullemaks teinud. Sestap peame olema jätkuvalt valvsad ja säilitama praeguse pingutuste taseme. Ütlen seda seetõttu, et kõik meie riigid seisavad pandeemia tõttu tõenäoliselt silmitsi kokkutõmbuvate eelarvetega. Peaksime kaitse ja julgeoleku valdkonnas pingutama.