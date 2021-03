Innovatsiooni puhul ei ole tegu ainult tehnoloogilise väljakutsega. Levinud on arusaam, et suuremates keskustes, kus tihedalt leidub edukaid innovaatilisi ettevõtteid, ülikoole ja haritud inimesi, on innovatsiooni määr kõrgem. Erinevad innovatsiooniteooriad toovad muuhulgas välja, et teiste faktorite seas mõjutavad ettevõtte uuenduslikkust ka asukoht ja ümbritsevad tingimused. Loogilise jätkuna võib seega maapiirkonnad kohe kõrvale jätta, sest sealsetest ettevõtetest justkui suurt midagi ei oodata. Tegelikkuses sõltub palju sellest, mida mõõta ja innovatsiooniks lugeda.