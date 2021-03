Välismaa lühiuudised

Jaapan meenutas katastroofi kümnendat aastapäeva

Jaapan mälestas eile kümne aasta möödumist Fukushimat tabanud maavärinast, hiidlainest ja tuumakatastroofist. Paljud inimesed viisid kurva aastapäeva puhul lilli kas õnnetuspiirkonna rannikualale Jaapani kirdeosas või hukkunud sugulaste ja sõprade haudadele. Ülitugev maavärin magnituudiga 9,0 tabas piirkonda 11. märtsil 2011, mille järel tõusis kaldale hiidlaine, hävitades asulaid ning lüües rivist välja Fukushima tuumajaama jahutussüsteemid, mille tagajärjel sulasid üles kütusevardad ja keskkonda paiskus radioaktiivset kiirgust. Üle 18 000 inimese hukkus peamiselt hiidlaine tagajärjel ning ligi pool miljonit oli sunnitud kodust lahkuma. Kümme aastat hiljem ei ole enam kui 40 000 inimesel ikka veel võimalik kunagistesse kodudesse naasta, sest Fukushima katastroofipaiga lähedal asuvad alad on radioaktiivse saaste tõttu endiselt keelu all. Ehkki teed, raudteeliinid ja taristu on põhiosas taastatud, on kogu piirkonna elanikkond tunduvalt vähenenud. AP/BNS