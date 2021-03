Eilsel valitsuse pressikonverentsil avaldas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus lisaeelarve summa ning tunnistas, et Eesti peab lähiajal rinda pistma uue maksuga.

«Selleks et majandus toime tuleks ja töökohad säiliksid ja ka meie tervishoiusüsteem, mis tegutseb praegu võimete piiril, vastu peaks, kavandame me kriisileevenduspaketti,» ütles rahandusminister. Ta rõhutas, et lisaeelarve toetabki eelkõige tervishoiusektorit ja suunab teraviku töökohtade säilimisele.